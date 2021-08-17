Из Афганистана хотят эвакуироваться 120 украинцев и их родственников, но самолет до сих пор не может взлететь

По состоянию на утро 17 августа 120 граждан Украины и членов их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана.

Это украинцы афганского происхождения и лица, работающие по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"В аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти наших граждан. В то же время на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам. Неконтролируемой также остается ситуация и в самом аэропорту", - отметил он.

МИД, посольства и причастны ведомства сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами ближайшее время. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия.

Параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации наших граждан. Как известно, в настоящее время возможна только воздушная эвакуация.

"Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольство в Таджикистане или Пакистане. Родственники могут позвонить на «горячую линию» МИД . Тогда дипломаты смогут спланировать безопасный вариант помощи", - отметил Николенко.

Напомним, что Украина уже вывезла самолетом 79 человек, являющихся гражданами пяти стран: Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана.

Часть эвакуированных афганцев попросила Украину предоставить им статус беженцев.

Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в аэропорту Кабула находится еще один украинский самолет, однако вылететь он не может. "Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый самолет туда прибыть украинский - это пока вопрос без ответа", - отметил министр.

Эвакуация граждан началась после того, как "Талибан" в воскресенье зашел в Кабул, а президент объявил, что собирается в отставку, и вылетел из страны. Кроме иностранцев, Кабул хотят покинуть и местные жители, которые опасаются расправы талибов. Во время эвакуации одним из американских самолетов удалось вывезти 640 человек.