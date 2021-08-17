Главу Государственной зерновой корпорации отправили под ночной домашний арест

13 августа Андрей Власенко пытался бежать из Украины.

Главу Государственной зерновой корпорации отправили под ночной домашний арест
Машини чекають на загрузку біля елеватора
Фото: Макс Требухов

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрею Власенко, которого обвиняют в хищении 71 млн грн госкорпорации.

Как сообщает Слідство.Інфо, Власенко отправили под ночной домашний арест с обязанностью носить электронный браслет.

Ранее полиция заявляла, что Власенко пытался бежать из Украины. Его вместе с сообщником задержали в аэропорту "Жуляны" в пятницу, 13 августа.

Как стало известно во время судебного заседания, сообщником Власенко следствие называет бенефициарного владельца фирмы "Транссервис 2008" Романа Терещенко.

По данным официального следствия, руководитель ГПЗКУ был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" из-за якобы несостоятельности филиалов ГПЗКУ предоставить аналогичные услуги самостоятельно. По результатам договора госкорпорация заплатила частной фирме 71 млн гривен.

Однако, по мнению прокурора Ирины Горбань, объективных оснований для заключения договора с "Транссервис 2008" не было.

Представительница Офиса генпрокурора просила суд взять Власенко под стражу с возможностью залога в размере 71 млн гривен.

Напомним, что недавно Нацполиция сообщила о масштабных хищениях в зерновой госкорпорации. Сумму убытков полицейские оценивают в 57 млн долларов. Это сумма задолженности иностранных компаний, якобы подконтрольных участникам схемы, которые закупали в ГПЗКУ зерно.

Как отмечают правоохранители, эти компании в первой половине 2021 года купили в ГПЗКУ зерна более чем на 231 млн долларов. В то же время, они якобы занижали стоимость и не совершали предоплату товара.

Заметим, что Андрей Власенко в должности руководителя ДПКЗУ проработал меньше года. Его назначили в ноябре прошлого года. Перед этим он возглавлял сельскохозяйственное госпредприятие "Укрликтравы", откуда его уволили из-за "ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей".

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