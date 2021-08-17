Главу Государственной зерновой корпорации отправили под ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрею Власенко, которого обвиняют в хищении 71 млн грн госкорпорации.

Как сообщает Слідство.Інфо, Власенко отправили под ночной домашний арест с обязанностью носить электронный браслет.

Ранее полиция заявляла, что Власенко пытался бежать из Украины. Его вместе с сообщником задержали в аэропорту "Жуляны" в пятницу, 13 августа.

Как стало известно во время судебного заседания, сообщником Власенко следствие называет бенефициарного владельца фирмы "Транссервис 2008" Романа Терещенко.

По данным официального следствия, руководитель ГПЗКУ был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" из-за якобы несостоятельности филиалов ГПЗКУ предоставить аналогичные услуги самостоятельно. По результатам договора госкорпорация заплатила частной фирме 71 млн гривен.

Однако, по мнению прокурора Ирины Горбань, объективных оснований для заключения договора с "Транссервис 2008" не было.

Представительница Офиса генпрокурора просила суд взять Власенко под стражу с возможностью залога в размере 71 млн гривен.

Напомним, что недавно Нацполиция сообщила о масштабных хищениях в зерновой госкорпорации. Сумму убытков полицейские оценивают в 57 млн долларов. Это сумма задолженности иностранных компаний, якобы подконтрольных участникам схемы, которые закупали в ГПЗКУ зерно.

Как отмечают правоохранители, эти компании в первой половине 2021 года купили в ГПЗКУ зерна более чем на 231 млн долларов. В то же время, они якобы занижали стоимость и не совершали предоплату товара.

Заметим, что Андрей Власенко в должности руководителя ДПКЗУ проработал меньше года. Его назначили в ноябре прошлого года. Перед этим он возглавлял сельскохозяйственное госпредприятие "Укрликтравы", откуда его уволили из-за "ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей".