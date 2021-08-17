МВД рассматривает возможность создания Центра противодействия естественным стихийным бедствиям, - Монастырский

Центр будет действовать в Украине, но будет помогать и другим странам.

Фото: МВД

Министерство внутренних дел рассматривает возможность создания Центра противодействия естественным стихийным бедствиям. Об этом глава МВД Денис Монастырский сообщил во время встречи украинских спасателей, которые вернулись с ликвидации пожаров в Греции, говорится на сайте ведомства.

"МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия естественным стихийным бедствиям, который будет работать в Украине, а в дальнейшем помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций", - заявил Денис Монастырский.

Глава правоохранительного ведомства поблагодарил спасателей за ликвидацию пожаров в Греции и выразил надежду, что приобретенный опыт пригодится на службе государству. Монастырский отметил, что в прошлом году Украина была вынуждена бороться со стихией, в этом году масштабные пожары бушевали в Турции и Греции.

Фото: МВД

"Я убежден, что сила ГСЧС и ваш опыт - лучших представителей этой службы, будут и впредь служить Украине", - сказал он.

Более 100 украинских пожарных помогали тушить пожары в Греции с 6 августа. Лесные возгорания в стране возникли из-за рекордной жары и действий людей.

Сводным отрядом ГСЧС были ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту более 19 тысяч метров, глубиной до 60 м, ликвидирован низовой пожар на площади 1,7 га и верховой площадью 350 кв. метров, были спасены два населенных пункта Спатари и Метохи, в частности: 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец. Вблизи г. Каматриадес были спасены: жилой дом, 2 хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового и фигового сада.

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