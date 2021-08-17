РоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерых

Все пятеро - крымские татары, мусульмане с активной гражданской позицией.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity 5-летняя дочь имама Раифа Февзиева

Сегодня в Крыму оккупанты устроили массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма, а также в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя. Обыски начались примерно в четыре утра.

По данным "Крымской солидарности", речь идет о семи домах, сообщила в Facebook активистка, жена политзаключенного Муминэ Салиева.

К 7:00 утра на горячую линию "Крымской солидарности" поступило не менее пяти сообщений об обысках.

В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ задержали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе - активистов Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма - Раифа Февзиева. Четверых доставили в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Раифа Февзиева - в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Как сообщает Салиев, Раиф Февзиев - местный имам. Проводил молебны в поддержку крымских политзаключенных, посещал судебные политически мотивированные процессы. В рамках "Крымского детства" проводил коллективные молебны среди мальчиков.

Джеббар Бекиров посещал коллективные молебны, судебные заседания, помогал семьям политзаключенных.

Активист Рустам Мурас сегодня в три часа ночи вернулся из Ростова-на-Дону, куда выезжал на оглашение приговора по делу крымских татар алуштинской группы "Хизб-ут-Тахрир". Принимал участие в общественных инициативах и мероприятиях. Систематически посещал судебные процессы по уголовным делам в отношении крымских татар мусульман.

Заур Абдуллаев активно посещал судебные процессы, коллективные молебны, принимал участие в общественных кампаниях и инициативах.

Рустам Таиров посещал судебные заседания над крымскими татарами, коллективные молебны, организовывал передачи в СИЗО-1 Симферополя.

"Все пятеро - крымские татары, мусульмане с активной гражданской позицией. В их домах нет оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов. Это очередной удар по активному слою крымскотатарского народа. Очередная попытка заглушить, остановить активную деятельность в Крыму классическими репрессиями по национальному и религиозному признаку", - подчеркнула Муминэ Салиева.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, вчера Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону вынес приговоры участникам так называемой "алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир". Четырем активистам присудили 61 год колонии строгого режима.