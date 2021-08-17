Американский самолет за один рейс эвакуировал из Кабула 640 афганцев

Команда самолета не собиралась перевозить такое количество пассажиров, однако решила не высаживать их.

Самолет ВВС США эвакуировал из Кабула около 640 афганцев, которые прорвались на борт в воскресенье, после того, как в город зашел "Талибан". Эвакуация проходила самолетом C-17 Globemaster II, пишет The Independent.

"Экипаж принял решение отправляться в путь. Примерно 640 афганских мирных жителей высадились из самолета, когда он прибыл в пункт назначения", - сообщил военный чиновник в комментарии сайту Defense One.

Фото: Defence One

По словам военного, пожелавшего остаться анонимом, экипаж не собирался брать так много людей на борт, но люди в панике вылезали на рампу самолета, поэтому команда решила позволить всем улететь.

Все люди были эвакуированы в Катар.

Хаос в аэропорту Кабула начался после того, как военные силы США закрыли его для коммерческих рейсов, чтобы продолжить эвакуацию правительственного персонала и союзников Штатов.

Известно как минимум о семи погибших при попытке вылететь из страны.

Он также утверждает, что этот рейс - один из нескольких, которыми смогли эвакуироваться мирные жители. При этом на некоторых других рейсах, вероятно, могло улететь еще большее количество людей.

На обнародованных фотографиях видно, что пассажиры сидят на полу трюма самолета. Эта процедура известна как "загрузки пола", когда пассажиры держатся за грузовые ремни, прикрепленные от стены к стене.

Фото: Defence One

Самолет C-17 способен перевозить такое огромное количество пассажиров, а в 2013 им эвакуировали 670 человек из-за тайфуна на Филиппинах.

Напомним, что талибы начали захватывать власть в провинциях на фоне вывода американских войск из Афганистана. В воскресенье "Талибан" зашел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Президент Афганистана уехал из страны. Государства массово эвакуируют своих граждан. Украина вывезла самолетом 79 человек, являющихся гражданами пяти стран.

Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в боевых действиях на территории Афганистана, если афганцы сами не готовы бороться с экстремистами. Он сказал, что территорию Афганистана смогут безопасно покинуть все, кто сотрудничал с США .

Украина тем временем также продолжает формировать списки граждан, которые хотят вернуться из Афганистана.