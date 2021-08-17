На Донбассе погиб украинский военный

РоSSийские оккупанты обстреливают позиции ВСУ из гранатометов и минометов.

На Донбассе погиб украинский военный
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.

Вчера около Золотого-4 роSSийские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Широкино враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки роSSийские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в утренней сводке.

По состоянию на 7:00 17 августа по стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Причепиловки противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия. В направлении Водяного около Донецка вооруженные формирования РоSSийской-Федерации применили минометы 120-го калибра.

"На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет", - сообщают в штабе.

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