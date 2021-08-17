Янукович написал обращение ко Дню Независимости, назвав главной ошибкой Украины отказ от добрососедства с РоSSией

"На первый взгляд безобидное: "Кто не скачет - тот москаль" привело к войне".

Янукович написал обращение ко Дню Независимости, назвав главной ошибкой Украины отказ от добрососедства с Россией
Фото: ЕPA/UPG

Бывший президент Виктор Янукович написал обращение ко Дню Независимости, в котором назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины.

Обращение опубликовано на странице пресс-секретаря его сына.

"Недавно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что самой большой своей ошибкой он считает то, что верил РоSSии. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости. Да, и до 2014 года у нас были разногласия с Россией, но мы решали их путем переговоров, взаимных уступок", - заявил Янукович.

Бывший президент, который бежал из Украины во время Революции достоинства и с тех пор проживает в РоSSийской Федерации, считает, что такая политика позволяла Украине демонстрировать "хорошие темпы экономического роста, усиливала социальную составляющую своей внутренней политики".

Изменение курса, состоявшееся в 2014 году, по мнению Януковича, привело к войне.

"Главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к РоSSии, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное: «Кто не скачет - тот москаль», призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней. К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, засилью радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов", - говорится в заявлении, подписанном Януковичем.

Бывший президент также заявил, что при его каденции в Украине жилось лучше, и выразил уверенность, что "в ближайшей исторической перспективе" власть снова вернется к его политике.

Напомним, что Янукович стал единственным президентом в Украине, который не только был досрочно отстранен от поста, но и лишен звания президента Украины.

Он является фигурантом нескольких уголовных производств, по одному из них Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

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