Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"

Этой награды удостаиваются за личные заслуги в становлении независимой Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал Указ «Об отличии Президента Украины «Национальная легенда Украины», которым утвердил Положение об отличии «Национальная легенда Украины», рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

"Этой награды удостаиваются ... за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность", - говорится в сообщении.

Награда изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которой покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский подписал указ №294/2021 "Об установлении отличия Президента Украины «Национальная легенда Украины»». Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Также ее будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.