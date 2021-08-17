Семь национальных телеканалов нарушают закон о государственном языке, - языковой омбудсмен

Тарас Креминь призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и СНБО отреагировать на "системные и демонстративные нарушения".

Семь национальных телеканалов нарушают закон о государственном языке, - языковой омбудсмен
Тарас Кремінь
Фото: Сергій Нужненко

Норму об обязательности демонстрации фильмов на украинском языке нарушают семь национальных телеканалов.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка.

Как отмечает пресс-служба языкового омбудсмена, месяц назад, 16 июля, вступила в силу часть шестая статьи 23 об обязательности демонстрации фильмов и сериалов на государственном языке.

Чтобы выяснить, выполняют ли ее украинские телеканалы, Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка 12 августа провел повторный мониторинг эфирного вещания девяти телекомпаний. Среди них - шесть национальных телеканалов, в деятельности которых в прошлый раз были зафиксированы нарушения, а именно: "Интер", "Украина", "К1", "ICTV", "Мега", "НТН"; а также три национальных телеканала, относительно которых в адрес Уполномоченного поступили многочисленные жалобы граждан о показе фильмов и сериалов на негосударственном языке: "1+1", "2+2" и "СТБ".

По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке уже семью телеканалами "Интер" - 5 нарушений; "Украина" - 2 нарушения; "Мега" - 2 нарушения; "СТБ" - 2 нарушения; "1+1" - 1 нарушение; "2+2" - 1 нарушение; "ICTV" - 1 нарушение.

"Телерадиоорганизации имели два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать Закон, мотивируя это частичной потерей аудитории. В частности, группа "1+1 медиа" заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (то есть на русском), а на украинский переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям. Убежден, что и совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, как основной регулятор, и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения, поскольку язык - это часть информационной политики и национальной безопасности", - отметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Напомним, с 16 июля вступили в силу новые положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые касаются прежде всего сферы культуры. Они предполагают, что распространение и демонстрирование фильмов в Украине должно происходить на украинском.

По состоянию на середину июля показ фильмов на русском языке в Украине продолжали 6 национальных телеканалов.



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