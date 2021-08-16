С начала года на востоке Украины выявлено более 40 схронов боевиков

Обнаруженные тайники в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп роSSийско-оккупационных войск.

С начала года на востоке Украины выявлено более 40 схронов боевиков
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

С начала года в Луганской и Донецкой областях выявлено более 40 схронов, из которых изъято тысячи единиц оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, также среди обнаруженного - более 200 кг взрывчатки, гранаты различных типов, реактивный пехотный огнемет и противотанковый ракетный комплекс роSSийского производства.

"По оперативным данным, обнаруженные тайники в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп роSSийско-оккупационных войск, оказавшие вооруженное сопротивление силам Антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

По этим фактам продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц, отметили в штабе ООС.

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Напомним, в прошлом месяце Служба безопасности Украины выявила в Луганской области очередной тайник с оружием пророSSийских боевиков, причастных к боевым действиям против сил АТО в 2014 году. При осмотре схрона правоохранители обнаружили 116 артиллерийских снарядов, 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и 13 запалов УЗРГМ-2.

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