С начала года на востоке Украины выявлено более 40 схронов боевиков
Обнаруженные тайники в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп роSSийско-оккупационных войск.
С начала года в Луганской и Донецкой областях выявлено более 40 схронов, из которых изъято тысячи единиц оружия и боеприпасов.
Как сообщает пресс-служба штаба ООС, также среди обнаруженного - более 200 кг взрывчатки, гранаты различных типов, реактивный пехотный огнемет и противотанковый ракетный комплекс роSSийского производства.
"По оперативным данным, обнаруженные тайники в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп роSSийско-оккупационных войск, оказавшие вооруженное сопротивление силам Антитеррористической операции", - говорится в сообщении.
По этим фактам продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц, отметили в штабе ООС.
Напомним, в прошлом месяце Служба безопасности Украины выявила в Луганской области очередной тайник с оружием пророSSийских боевиков, причастных к боевым действиям против сил АТО в 2014 году. При осмотре схрона правоохранители обнаружили 116 артиллерийских снарядов, 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и 13 запалов УЗРГМ-2.