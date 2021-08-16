В Украину вернулись спасатели, которые тушили пожары в Греции

Благодаря усилиям пожарных спасено 2 греческих населенных пункта - Спатари и Метохи.

Спасатели
Фото: ГСЧС
Спасатели

В Украину вернулись пожарные, принимавшие участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греции.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спецрейс из Афин приземлился сегодня в Международном аэропорту "Киев".

Отмечается, что сводный отряд ГСЧС в составе 100 человек встретили министр внутренних дел Денис Монастырский, глава ГСНС Николай Чечеткин, семьи пожарных. Спасателей поздравили с возвращением и поблагодарили за работу.

"С начала работ сводным отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров, глубиной до 60 м, ликвидирован низовой пожар на площади 1,7 га и верховая площадь 350 кв. метров, спасены 2 населенных пункта Спатари и Метохи”, - говорится в сообщении.

Напомним, в Греции в течение 5-6 августа зафиксировали 426 пожаров. Их тушили 246 пожарных.

К тушению пожаров привлечены и сто украинских спасателей, прибывших в Грецию 6 августа вечером.

Ранее сообщалось, что тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров возле Афин. С ожогами госпитализировали нескольких спасателей.

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