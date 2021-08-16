Чаус проведет под домашним арестом ближайшие 2 месяца

Мера пресечения и соответствующие обязанности для экс-судьи будут действовать до 15 октября.

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для бывшего судьи Николая Чауса в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней - до 15 октября.

Об этом сообщил адвокат экс-судьи Ростислав Кравец.

"Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней до 15 октября 2021 года и соответствующие обязанности на этот срок", - написал Кравец в Telegram.

Ранее адвокат сообщил, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о мере пресечения для Чауса.

Напомним, Чаусу инкриминируется получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках.

После выдвижения обвинений судья сбежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ. Молдавское издание RISE Moldova писало, что судья мог бежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В Молдове Чауса арестовывали на 15 суток и держали под домашним арестом, но в итоге бывший судья жил там до весны 2021 года, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе. В МВД Молдовы сообщили, что к этому могут быть причастны граждане Украины.

В МИД Украины ответили, что государство не имеет отношения к тому, что случилось с Чаусом.

Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому имеют непосредственное отношение работники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ Артема Сытника в сведении счетов и мести. Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока на прошлой неделе не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ и попросили выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым по коррупционному делу, заниматься им должно было именно НАБУ.