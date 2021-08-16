Украинский самолет не может вылететь из Кабула, - Кулеба

Ситуация в аэропорту Кабула "критическая".

Украинский самолет не может вылететь из Кабула, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

В аэропорту Кабула находится второй украинский самолет. Сейчас он не может вылететь оттуда.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Укринформ".

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый самолет туда прибыть украинский - это пока вопрос без ответа. Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал Кулеба, добавив, что сейчас ситуация в аэропорту Кабула является "критической".

Министр отметил, что украинский борт готов взять на свободные места граждан других государств, в частности Афганистана.

Глава МИД также призвал украинцев, которые хотят эвакуироваться, обращаться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.

Напомним, вчера "Талибан" зашел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Президент Афганистана выехал из страны. Государства массово эвакуируют своих граждан. Украина вывезла самолетом 79 человек, которые являются гражданами пяти стран.

Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения.

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