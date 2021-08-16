Кличко записал видеообращение и заявил о попытке заменить его "залетным ставленником"

Он считает, что его, вопреки Конституции, хотят отстранить от должности главы КГГА и назначить туда другого человека.

Кличко записал видеообращение и заявил о попытке заменить его "залетным ставленником"
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение по поводу обысков, состоявшихся сегодня в коммунальных и подрядных предприятиях.

В ролике, опубликованном КГГА, он обратился к киевлянам и представителям различных органов власти и заявил, что якобы по отношению к нему реализуют спланированный сценарий.

"Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, длятся уже несколько месяцев и являются системным давлением - политическим, мотивированным давлением на власть Киева", - заявил он.

По словам Кличко, эти действия направлены на дискредитацию власти Киева и его лично. Он считает, что целью этого является освобождение его от должности главы КГГА и назначение вместо него "залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне".

Как известно, назначать и увольнять главу КГГА может исключительно президент Украины, представление вносит правительство. В сентябре 2019 года правительство Алексея Гончарука направило президенту представление, однако дело дальше не пошло. В то время у Кличко был конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, и именно Богдан форсировал вопрос увольнения главы КГГА. Кличко в ответ на это подал заявления в суд и на правительство, и на Богдана.

Однако три решения Конституционного суда относительно толкования статьи 118 Основного закона говорят о том, что главой КГГА может быть только человек, избранный киевлянами как мэр города.

В мае 2014-го мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью знаменитых венских договоренностей межжу Порошенко и Кличко.

Новое обострение отношений между Кличко и центральной властью произошло весной 2021 года. Правоохранительные органы устроили массированные обыски в коммунальных предприятиях и их подрядчиках, которые мэр города назвал давлением на городскую власть. По мнению Кличко, обыски связаны с нежеланием мириться с введением исполнительных комитетов, "когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой". Кличко также утверждал, что обо всех фактах злоупотреблений городской власти было известно, и она сама передавала об этом информацию правоохранителям.

Зеленский же о Кличко сказал, что "глава моего офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты".

ГФС заявила о проведении 40 обысков по расследованию коррупционных дел на коммунальных предприятиях Киева. В КГГА обвинили ГФС в манипулировании фактами и сказали, что все следственные действия касаются исключительно деятельности подрядных и субподрядных организаций, которые являются частными обществами.

После этого в столице сменился начальник полиции - вместо Андрея Крищенко киевский главк возглавил Иван Выговский. Источники LB.ua сообщали, что смена произошла из-за того, что власти не устраивали рабочие отношения, которые сложились между Кличко и Крищенко.

Уже 16 августа объявили о подозрении начальнику коммунального предприятия ДЭУ Деснянского района в растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт подземных переходов. Очередные обыски провели в Департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через р. Днепр.

В КГГА заявили, что системные обыски в Киевской мэрии и на коммунальных предприятиях города направлены на формирование негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов.

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