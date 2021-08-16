Количество украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, выросло до 90, - МИД

Сейчас дипломаты формируют список граждан, нуждающихся в эвакуации.

Количество украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, выросло до 90, - МИД
Фото: EPA|/UPG

Уже 90 украинцев и членов их семей выразили желание эвакуироваться с территории Афганистана в Украину. Сейчас дипломаты формируют список граждан, нуждающихся в эвакуации.

Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане оказать максимальную помощь украинцам, которые сейчас находятся в Афганистане", - заявил представитель МИД.

Николенко отметил, что украинская сторона прорабатывает возможные пути безопасной эвакуации. Не исключается привлечение возможностей иностранных партнеров.

"Для получения помощи соотечественники должны сообщить в посольство в Таджикистане или в Пакистане свои контактные данные и место нахождения в Афганистане. Родственники в Украине также имеют возможность обратиться на" горячую линию "МИД", - добавил он.

Напомним, Украина вывезла самолетом 79 человек, которые являются гражданами пяти стран: Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана.

Часть эвакуированных афганцев попросила Украину предоставить им статус беженцев.

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