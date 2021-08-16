Премьер-министр Швеции Стефан Левен примет участие в Крымской платформе

Также Украину посетит министр обороны Питер Гультквист.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен примет участие в Крымской платформе
Стефан Левен
Фото: facebook.com/EmbassyofSwedeninKyiv

Премьер-министр Швеции Стефан Льовен посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в торжественном открытии украинской инициативы "Крымская платформа".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте шведского правительства. Также Украину посетит министр обороны Питер Гультквист.

"Цель Крымской платформы - повысить осведомленность международного сообщества о незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на незаконную аннексию", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что участие премьер-министра усиливает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На саммите примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогут принять участие в учредительном саммите. В документе изложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

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