Премьер-министр Швеции Стефан Левен примет участие в Крымской платформе
Также Украину посетит министр обороны Питер Гультквист.
Премьер-министр Швеции Стефан Льовен посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в торжественном открытии украинской инициативы "Крымская платформа".
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте шведского правительства. Также Украину посетит министр обороны Питер Гультквист.
"Цель Крымской платформы - повысить осведомленность международного сообщества о незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на незаконную аннексию", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что участие премьер-министра усиливает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На саммите примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогут принять участие в учредительном саммите. В документе изложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.