Премьер-министр Швеции Стефан Левен примет участие в Крымской платформе

Премьер-министр Швеции Стефан Льовен посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в торжественном открытии украинской инициативы "Крымская платформа".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте шведского правительства. Также Украину посетит министр обороны Питер Гультквист.

"Цель Крымской платформы - повысить осведомленность международного сообщества о незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на незаконную аннексию", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что участие премьер-министра усиливает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.