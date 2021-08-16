Генерала Назарова назначили советником главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам

Генерал-майора Виктора Назарова назначили советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины по политическим вопросам.

Об этом сообщает Військовий кур'єр України.

"Виктор Назаров в 2014 году занимал должность начальника оперативного штаба Антитеррористической операции, в 2013-2019 годах был заместителем начальника Генерального штаба ВСУ - главнокомандующего ВСУ и начальника Главного оперативного управления. В 2019 году уволился по истечению срока контракта", - отмечается в сообщении.

Назарова судили за катастрофу военного самолета Ил-76, которая произошла 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска. Тогда погибли 49 человек. Военная прокуратура 18 ноября 2014 года сообщила Назарову о подозрении в связи с катастрофой. Прокуратура утверждает, что генерал, который был одним из руководителей АТО в то время, не принял во внимание информацию СБУ об угрозе сбивания самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в Луганский аэропорт.

Назаров обвинения в свой адрес отвергал. В частности, он отметил, что во время досудебного следствия были допущены "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей в суде были "предположения" и "информация, интерпретированная по своему усмотрению". 11 декабря Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил приговор генералу Назарову. Генерал назвал решение "глупым" и сказал, что будет готовить жалобу в Верховный суд.

21 мая Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оправдал генерала Назарова.

27 июля Президент Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ. Вместо Руслана Хомчака должность занял генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный.