Американские солдаты убили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула
Подробностей происшествия пока не сообщают.
Американские военные застрелили двух вооруженных людей на территории международного аэропорта столицы Афганистана Кабула.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Источник в американском правительстве подтвердил, что двое вооруженных мужчин застрелили после того, как они приблизились к военным, которые охраняют взлетно-посадочную полосу. Подробностей происшествия WSJ не сообщает.
Также очевидцы сообщили изданию, что видели три окровавленных тела рядом со зданием кабульского аэропорта.
В аэропорту собрались тысячи афганцев, которые хотят убежать из страны после захвата столицы движением "Талибан".
Толпа беженцев выбежала на взлетно-посадочную полосу. Чтобы разогнать их, солдаты США открыли предупредительный огонь. Стало известно, что по крайней мере пять человек погибли в результате стрельбы.