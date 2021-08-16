Американские солдаты убили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула

Подробностей происшествия пока не сообщают.

Американские солдаты убили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула
Аеропорт Кабула
Фото: topwar.ru

Американские военные застрелили двух вооруженных людей на территории международного аэропорта столицы Афганистана Кабула.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источник в американском правительстве подтвердил, что двое вооруженных мужчин застрелили после того, как они приблизились к военным, которые охраняют взлетно-посадочную полосу. Подробностей происшествия WSJ не сообщает.

Также очевидцы сообщили изданию, что видели три окровавленных тела рядом со зданием кабульского аэропорта.

В аэропорту собрались тысячи афганцев, которые хотят убежать из страны после захвата столицы движением "Талибан".

Толпа беженцев выбежала на взлетно-посадочную полосу. Чтобы разогнать их, солдаты США открыли предупредительный огонь. Стало известно, что по крайней мере пять человек погибли в результате стрельбы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больницеОдин из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
В колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений СотниковВ колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников
В Афганистане убили главу радио и похитили журналистаВ Афганистане убили главу радио и похитили журналиста
ВАКС отправил за решетку двух должностных лиц "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала"ВАКС отправил за решетку двух должностных лиц "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала"
В Запорожье тысячи людей митинговали из-за конфликта в городском советеВ Запорожье тысячи людей митинговали из-за конфликта в городском совете
Вспышка коронавируса в Украине может произойти в течение двух недель, - РадуцкийВспышка коронавируса в Украине может произойти в течение двух недель, - Радуцкий
Талибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в АфганистанеТалибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в Афганистане
В политсовете партии "Голос" заменили двух членовВ политсовете партии "Голос" заменили двух членов
В Харьков эвакуировали двух раненных вчера в зоне ООС женщин-военныхВ Харьков эвакуировали двух раненных вчера в зоне ООС женщин-военных
Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов, - СМИУкраина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости