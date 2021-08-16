Американские солдаты убили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула

Подробностей происшествия пока не сообщают.

Американские военные застрелили двух вооруженных людей на территории международного аэропорта столицы Афганистана Кабула.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источник в американском правительстве подтвердил, что двое вооруженных мужчин застрелили после того, как они приблизились к военным, которые охраняют взлетно-посадочную полосу. Подробностей происшествия WSJ не сообщает.

Также очевидцы сообщили изданию, что видели три окровавленных тела рядом со зданием кабульского аэропорта.

В аэропорту собрались тысячи афганцев, которые хотят убежать из страны после захвата столицы движением "Талибан".