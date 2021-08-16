В Беларуси политзаключенный Латыпов получил 8,5 года колонии

Латыпов находится под стражей с сентября 2020 года.

В Беларуси политзаключенный Латыпов получил 8,5 года колонии
Фото: Радіо Свобода

Суд в Минске приговорил к восьми с половиной годам колонии усиленного режима 41-летнего Степана Латыпова, которого правозащитники признали политическим заключенным.

Именно такой срок просила прокуратура, сообщает правозащитный центр "Весна".

Латыпов также должен заплатить штраф в размере 300 "базовых величин" (около 3463 долларов).

Степана Латыпова задержали в прошлом году 15 сентября во дворе его дома, когда он пытался защитить мурал с изображением диджеев - они стали одним из символов протестов в Беларуси.

Его обвинили по трем статьям: в создании дворового телеграмм-чата и мастерской по изготовлению протестной символики; в сопротивлении сотрудникам милиции при задержании 15 сентября, а также как директора компании "Беларбо" - "во введении в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической защите растений".

Мужчине инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Беларуси, любую вину он отрицает.

В последнем слове Степан Латыпов рассказал о своей семье, репрессированного в 1937 году прадеда, о своем задержании, о том, как его избивали силовики и как он готовился к самоубийству.

Во время суда 1 июня Латыпов совершил попытку суицида - воткнул себе ручку в горло из-за того, что милиция угрожала ему уголовным делам против родственников.

Мужчину вскоре после этого отправили на психиатрическое обследование, которое не выявило никаких проблем.

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