Минздрав хочет уменьшить назад интервал между дозами AstraZeneca

Решение ожидается до конца месяца.

Минздрав хочет уменьшить назад интервал между дозами AstraZeneca
Фото: facebook/Руслан Марцінків

Министерство здравоохранения обратилось к Национальной технической группе экспертов по иммунизации за рекомендациями по уменьшению интервала между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, комментируя сокращение интервала для вакцины CoronaVaс.

"Что касается вакцины AstraZeneca, - ситуация не столь однозначна. Есть различные исследования, которые демонстрируют разную эффективность при различных схемах. Мы обратились к НТГЕИ с целью пересмотра интервала между дозами AstraZeneca в сторону сокращения этого интервала. Скорее всего, или в середине, или в конце августа мы получим уже ответ от НТГЕИ: будет рекомендовано это сокращение или нет", - сказал он.

Напомним, что в марте на фоне дефицита вакцин Министерство здравоохранения решило увеличить интервал между дозами вакцины AstraZeneca с 28 дней до 90 дней.

Теперь вакцин в Украине достаточно, и при этом началось распространение более заразного дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Вакцину AstraZeneca (включая Covishield) в Украине получили 878 тысяч человек (почти 18,5% от общего количества вакцинированных).

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