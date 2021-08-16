Декан Харьковского университета внутренних дел попался на $15 тыс. взятки за поступление в аспирантуру

Решается вопрос об отстранении его от должности.

Декана факультета одного из харьковских вузов уличили в получении неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, декан требовал у гражданина 15 тыс. долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров.

При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить: 7500 долларов США - предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные - непосредственно перед защитой диссертации.

"Первую часть неправомерной выгоды - 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля 2021 года. При получении 16 августа 2021 года еще 4000 долларов США его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.

Ведется следствие, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

Офис генпрокурора не называет вуза, однако на обнародованном фото видно, что на задержанном - форма с нашивкой эмблемы Харьковского национального университета внутренних дел.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, Дзержинский районный суд Харькова 9 августа оправдал бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил Андрея Алимпиева, которого в 2017 году задержала военная прокуратура по подозрению в растрате 2,4 млн гривен.