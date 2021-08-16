Очередные обыски в КГГА - политическая акция и системное давление - заявление городских властей Киева

Обыски проводятся в Департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев».

Очередные обыски в КГГА - политическая акция и системное давление - заявление городских властей Киева
Фото: ru.golos.ua

Системные обыски в Киевской мэрии и на коммунальных предприятиях города направлены на формирование негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. Об этом заявляет КГГА на своем сайте.

По информации КГГА, в понедельник, 16 августа, очередные обыски проводятся в Департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев». Также обыски проводятся в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через р. Днепр.

«Все это направлено на создание негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов», - подчеркнули в КГГА.

Как сообщают в КГГА, документы по объекту «Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в. Киеве» ранее неоднократно изымались и проверялись представителями правоохранительных органов. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев» всегда способствуют правоохранительным органам и каждый раз предоставляют все необходимые документы.

Однако многочисленные обыски парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, подчеркивают в КГГА. В столичной мэрии считают происходящее политической акцией и системным давлением.

По данным сайта КГГА, обыски в Департаменте транспорта, КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киева» и в подрядных организациях проводили сотрудники Подольского окружной прокуратуры города Киева совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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