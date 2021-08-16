В департамент транспортной инфраструктуры КГГА снова пришли с обысками

В КГГА заявили о продолжении системного давления на власть.

В департамент транспортной инфраструктуры КГГА снова пришли с обысками
Фото: Київська міська прокуратура

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев», ГП «Укргосстройэкспертиза», у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях проводят обыски по делу о растратах на строительстве Подольского моста.

Обыски проходят в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, заказчика работ и подрядчика, а также по месту жительства фигурантов производства, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что в апреле 2017 года между коммунальным предприятием «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и ООО «Эко-Строй-Трейд» заключен договор генподряда на выполнение работ по объекту: «Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в. Киеве».

В дальнейшем, в июле 2020 года исполняющий обязанности директора КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в которые были внесены сведения о выполнении на протяжении апреля-мая 2020 года работ по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м.

«Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя использованными на объекте "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве" не выполнялись. Вследствие указанных действий местному бюджету территориальной общины города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 4,5 млн грн». - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что документы по Подольскому мосту неоднократно изымали и проверяли представители правоохранительных органов.

В горгосадминистрации отметили, что многочисленные обыски, которые парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, что является политической акцией и системным давлением.

Ранее КГГА обвинила ДФС в манипулировании фактами и искажении информации. Городские власти сообщили, что все следственные действия касаются подрядных, а не коммунальных компаний.

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