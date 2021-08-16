Пресс-секретаря Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы

Оппозиционера признали виновной в призывах к нарушению карантина.

Преображенский районный суд Москвы назначил полтора года ограничения свободы для Киры Ярмыш, пресс-секретаря заключенного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается в твиттере оппозиционера.

"Кире назначили 1,5 года ограничения свободы и отменили домашний арест до вступления приговора в силу", - говорится в нем.

Ярмыш вместе с другими соратникам Навального судили за призывы к нарушению санитарно-эпидемических правил. Так называемое "санитарное дело" касается сообщений, опубликованных в социальных сетях, где содержались призывы выйти на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января 2021 года.

РоSSийское следствие заявило, что из-за этих призывов несколько человек, зараженных коронавирусом, нарушили карантин и приехали на акцию в центр Москвы.

В начале августа по этому делу соратнице Навального Любови Соболь назначили полтора года ограничения свободы, после чего она бежала из РоSSии.

Брат Навального Олег получил год лишения свободы условно, другой соратник оппозиционера Николай Ляскин - год ограничения свободы.