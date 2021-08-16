Пресс-секретаря Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы

Оппозиционера признали виновной в призывах к нарушению карантина.

Пресс-секретаря Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы
Фото: instagram.com/kira_yarmysh

Преображенский районный суд Москвы назначил полтора года ограничения свободы для Киры Ярмыш, пресс-секретаря заключенного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается в твиттере оппозиционера.

"Кире назначили 1,5 года ограничения свободы и отменили домашний арест до вступления приговора в силу", - говорится в нем.

Ярмыш вместе с другими соратникам Навального судили за призывы к нарушению санитарно-эпидемических правил. Так называемое "санитарное дело" касается сообщений, опубликованных в социальных сетях, где содержались призывы выйти на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января 2021 года.

РоSSийское следствие заявило, что из-за этих призывов несколько человек, зараженных коронавирусом, нарушили карантин и приехали на акцию в центр Москвы.

В начале августа по этому делу соратнице Навального Любови Соболь назначили полтора года ограничения свободы, после чего она бежала из РоSSии.

Брат Навального Олег получил год лишения свободы условно, другой соратник оппозиционера Николай Ляскин - год ограничения свободы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больницеОдин из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Блок рекламы


Похожие новости
В Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Кудина приговорили к 2,5 годам колонии за сопротивление силовикамВ Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Кудина приговорили к 2,5 годам колонии за сопротивление силовикам
Военного ВСУ приговорили к 6 годам лишения свободы за работу с террористами "ДНР"Военного ВСУ приговорили к 6 годам лишения свободы за работу с террористами "ДНР"
Жителя Черниговской области приговорили к 3 годам тюрьмы за сепаратистские сообщения в "Одноклассниках"Жителя Черниговской области приговорили к 3 годам тюрьмы за сепаратистские сообщения в "Одноклассниках"
Венгрия отменила ограничения на въезд украинцевВенгрия отменила ограничения на въезд украинцев
Брата Навального приговорили к году условноБрата Навального приговорили к году условно
Крымскотатарского активиста в Судаке приговорили к 8 месяцам ограничения свободыКрымскотатарского активиста в Судаке приговорили к 8 месяцам ограничения свободы
Швейцария сняла ограничения на въезд для граждан Украины, - МИДШвейцария сняла ограничения на въезд для граждан Украины, - МИД
Соратницу Навального приговорили к полутора годам ограничения свободыСоратницу Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы
Экс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмыЭкс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмы
В Чехии гражданина Беларуси приговорили к 21 году за участие в войне против УкраиныВ Чехии гражданина Беларуси приговорили к 21 году за участие в войне против Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости