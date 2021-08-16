Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек

От чего именно погибли люди - от пуль или толкотни - пока не известно.

В аэропорту Кабула вследствие хаоса, возникшего во время эвакуации сотрудников посольства, погибли пять человек. Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев пишет Reuters.

Сотни афганцев пытались попасть на самолеты, которыми вывозили дипломатов. Американские военные, охранявшие процесс эвакуации, стреляли в воздух. От чего именно погибли люди - от пуль или толкотни - пока не известно.

Insane. Don’t have any other words.

The Kabul Airport.

pic.twitter.com/ylraJsDyme

— Rag?p Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Хаос в городе начался после того, как "Талибан" зашел в Кабул, а президент - сбежал.

Напомним, вчера "Талибан" зашел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Президент Афганистана уехал из страны. Государства массово эвакуируют своих граждан. Украина вывезла самолетом 79 человек, являющихся гражданами пяти стран.

Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения.

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