Суд в РоSSии вынес приговоры участникам "алуштинской группы Хизб ут-Тахрир": 61 год колонии строгого режима на четырех

Денисова призвала международное сообщество заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над гражданами Украины.

Суд в РоSSии вынес приговоры участникам "алуштинской группы Хизб ут-Тахрир": 61 год колонии строгого режима на четырех
Ленур Халілов, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв та Ельдар Кантеміров
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Южный окружной военный суд в Ростове на Дону вынес приговоры участникам так называемой "алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизбут-Тахрир".

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"61 год колонии строгого режима на четырех! Такой незаконный приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове на Дону в отношении участников так называемой «алуштинской группы» по сфабрикованному уголовному делу «Хизб ут-Тахрир». РоSSийские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши граждане получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Ленур Халилов - 18 лет, Руслан Месутов - 18 лет, Руслан Нагаев - 13 лет, Эльдар Кантемиров - 12 лет", - сообщила омбудсмен.

Согласно судебного решения, все они в течение первых двух лет будут находиться в тюрьме, а после отбывания наказания - будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места жительства в течение года.

Предварительное следствие и суды над крымскими татарами, которые были задержаны 10 июня 2019 года, продолжались в течение двух лет.

"Осуждаю принято Южным окружным военным судом незаконное решение относительно наших сограждан. Осуществляя судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека", - подчеркнула Денисова.

Она призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на родину.

Напомним, в январе роSSийский суд приговорил трех крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир" в колонию строгого режима.

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