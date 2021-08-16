Минздрав предупредил о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями

Министерство здравоохранения предупредило о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, это может произойти ближе к концу года.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Мы сейчас обсуждаем вопрос о невозможности работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей. Мы сталкивались с большим количеством вспышек, которые регистрировались именно в общежитиях", - сказал Кузин.

Он пообещал, что решение не будут принимать в спешке - оно будет взвешенным и будет нормативно выписано.

"Сейчас мы проговариваем только плюсы и минусы, риски и методы, каким образом такие опции будут применены. Потому что мы понимаем, что в общежитиях не всегда находятся стопроцентно люди в возрасте от 18 лет. В то же время вакцинация у нас - с 18 лет. Мы понимаем определенные ограничения вакцинации, касающиеся подростков до 18 лет, которых невозможно провакцинировать даже согласно действующим инструкциям. Поэтому эти механизмы прорабатываются", - сказал он.

"Однако скоро мы выйдем с официальной позицией, каким образом это будем вводить. Думаю, что мы дадим переходный период: либо такая норма будет вводиться с ноября, или - с декабря. Один случай инфицирования в общежитии - это по сути самоизоляция для всех жителей, и это на 14 дней. Неужели лучше жить в закрытом общежитии 14 дней, чем сделать две прививки и быть защищенным?" - добавил Кузин.

Напомним, что правительство Украины уже ввело требование к школам по вакцинации 80% персонала для работы во время усиления карантина. Такое же требование хотят ввести для сферы услуг и торговли.