Минздрав предупредил о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями

"Такая норма будет вводиться с ноября или декабря".

Минздрав предупредил о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями
Гуртожиток НПУ ім. Драгоманова
Фото: google.com/maps

Министерство здравоохранения предупредило о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, это может произойти ближе к концу года.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Мы сейчас обсуждаем вопрос о невозможности работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей. Мы сталкивались с большим количеством вспышек, которые регистрировались именно в общежитиях", - сказал Кузин.

Он пообещал, что решение не будут принимать в спешке - оно будет взвешенным и будет нормативно выписано.

"Сейчас мы проговариваем только плюсы и минусы, риски и методы, каким образом такие опции будут применены. Потому что мы понимаем, что в общежитиях не всегда находятся стопроцентно люди в возрасте от 18 лет. В то же время вакцинация у нас - с 18 лет. Мы понимаем определенные ограничения вакцинации, касающиеся подростков до 18 лет, которых невозможно провакцинировать даже согласно действующим инструкциям. Поэтому эти механизмы прорабатываются", - сказал он.

"Однако скоро мы выйдем с официальной позицией, каким образом это будем вводить. Думаю, что мы дадим переходный период: либо такая норма будет вводиться с ноября, или - с декабря. Один случай инфицирования в общежитии - это по сути самоизоляция для всех жителей, и это на 14 дней. Неужели лучше жить в закрытом общежитии 14 дней, чем сделать две прививки и быть защищенным?" - добавил Кузин.

Напомним, что правительство Украины уже ввело требование к школам по вакцинации 80% персонала для работы во время усиления карантина. Такое же требование хотят ввести для сферы услуг и торговли.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больницеОдин из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав разрешит работать во время карантина заведениям и ТРЦ при вакцинации 80% работниковМинздрав разрешит работать во время карантина заведениям и ТРЦ при вакцинации 80% работников
"Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры", - Зеленский о получении паспортов РФ жителями ОРДЛО"Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры", - Зеленский о получении паспортов РФ жителями ОРДЛО
НАБУ предупредило СБУ об уголовной ответственности за сокрытие ЧаусаНАБУ предупредило СБУ об уголовной ответственности за сокрытие Чауса
Глава Минздрава призвал украинцев не пить алкоголь на празднованиях Дня НезависимостиГлава Минздрава призвал украинцев не пить алкоголь на празднованиях Дня Независимости
Глава Минздрава призвал соблюдать противоэпидемические правила во время празднования Дня НезависимостиГлава Минздрава призвал соблюдать противоэпидемические правила во время празднования Дня Независимости
Минздрав: за месяц до начала учебного года вакцинированы 51% педагоговМинздрав: за месяц до начала учебного года вакцинированы 51% педагогов
В Минздраве рассказали детали об анонсированном в Украине инновационном препарате от ковидаВ Минздраве рассказали детали об анонсированном в Украине инновационном препарате от ковида
Корниенко заявил о возможности отмены срочной службы в армии с 2023 годаКорниенко заявил о возможности отмены срочной службы в армии с 2023 года
Минздрав объявил об открытии пятого этапа вакцинации от коронавирусаМинздрав объявил об открытии пятого этапа вакцинации от коронавируса
Минздрав призвал Раду принять законопроект о медицинском каннабисеМинздрав призвал Раду принять законопроект о медицинском каннабисе
Последние новости
Подгружаем последние новости