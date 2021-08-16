Полицейский из Киева три года не ходил на работу и получал зарплату

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции обнаружил, что один из бывших работников ГУ НП в Киеве три года получал зарплату, не ходя на работу.

Об этом сообщается на сайтах полиции и прокуратуры Киева .

"Начиная с октября 2016 по декабрь 2019 года, указанный работник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева при этом на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не исполнял, фактически проживал в городе Львов", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что это было возможным благодаря заступничеству непосредственного руководителя этого полицейского, ныне также бывшего сотрудника ГУ НП в Киеве .

За три года полицейскому незаконно насчитали около 400 тысяч гривен зарплаты и премий.

Обоим бывшим работникам столичного управления полиции сообщили о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч.4 ст.191 УК Украины).