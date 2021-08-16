На записях с камер видеонаблюдения не видно других людей.

Национальная полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого в воскресенье нашли мертвым с огнестрельным ранением.

"Был сделан детальный осмотр места происшествия, сделан анализ камер видеонаблюдения. Сегодня мы рассматриваем три версии - это убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием", - рассказал на брифинге в понедельник начальник днепропетровской областной полиции Анатолий Щадило.

По его словам, на видео с камер видеонаблюдения дома не видно посторонних лиц. "Других людей мы на видео не видим. Проводится детальный анализ", - сказал он.

Начальник следственного управления Олег Слипчук в свою очередь сказал, что Павлов погиб примерно в шесть-семь утра 15 августа. Причиной смерти стало огнестрельное ранение из зарегистрированного на мэра охотничьего карабина.

"По изъятому оружию назначена комплексная экспертиза. Там будут и молекулярные образцы изучаться, и, при возможности, другие следы", - сказал он.

Расследованием занимаются лучшие специалисты полиции Днепропетровской области, также привлечены специалисты из Киева .

Напомним, 15 августа в селе Вольное под Кривым Рогом на пороге собственного дома нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело погибшего обнаружил его знакомый. Мужчина лежал в луже крови, рядом с ним лежало огнестрельное оружие.

Павлов победил на последних выборах городского головы Кривого Рога, он был кандидатом от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".