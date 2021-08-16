Ремонт КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом продлили до 15 сентября

Движение через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом приостановлено до середины сентября.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, закрытие КПВВ "Чаплинка" продлено до 15 сентября из-за ремонтных работ.

В ГПСУ сообщают, что закрытие "Чаплинки" не повлияло на общий пассажиропоток. До закрытия этот КПВВ в сутки пересекали от восьми до 10 человек и один-два транспортных средства.

Между тем на админгранице продолжают круглосуточно работать пункты "Каланчак" и "Чонгар". Всего в обоих направлениях админграницу ежесуточно пересекают 3,5 тыс. человек и 200 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что КПВВ "Чаплинка" будет закрыт с 7 июня по 15 июля.