ОАСК удовлетворил иск Семочко о восстановлении в должности заместителя главы Службы внешней разведки

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко выиграл иск о своем увольнении в Окружном административном суде Киева . Об этом в ОАСК сообщили в ответе на запрос "РБК-Украина".

Семочко был уволен указом пятого президента Петра Порошенко весной 2019 года.

В ОАСК заявили, что дело по иску Семочко было открыто в ноябре 2019 года, но в декабре производство остановили для принятия вердикта Верховного Суда, который рассматривал законность указа Порошенко об увольнении Семочко.

ВС признал отказ незаконным, поскольку Семочко в период освобождения якобы был на больничном. После этого ОАСК возобновил рассмотрение дела и удовлетворил требования истца.

"Оспариваемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не соответствует требованиям действующего законодательства", - говорится в решении суда.

Напомним, 16 октября 2018 года Служба безопасности начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.

Ранее журналисты Bihus.info установили, что жена Семочко Татьяна Лысенко, а также ее родственники, в том числе дети от первого брака, имеют роSSийские паспорта. Семочко, в свою очередь, открестился от этих паспортов и заявил, что крымчан принудительно паспортизировали.

Журналисты также нашли ряд элитной недвижимости в семье разведчика, среди которых три дома в Козине под Киевом на общую сумму 8 млн долларов. По их информации, владение указанной недвижимостью не соответствует доходам родственников Семочко. В связи с этим Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения.

Кассационный административный суд Верховного Суда 24 июня 2020-го года оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко о восстановлении в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки. Однако Семочко обжаловал это решение.

В 2020 году Порошенко сообщили о подозрении в связи с незаконным, по мнению следствия, назначением Семочко.