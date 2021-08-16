Кузин: вспышку ковида ожидаем в октябре-ноябре

"Мы идем по сценарию 2020 года".

Кузин: вспышку ковида ожидаем в октябре-ноябре
Фото: Макс Требухов

Главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что очередной пик заболеваемости ковидом в Украине, как и в 2020 году, придется на октябрь-ноябрь.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора -два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре", - сказал Кузин.

При этом он подчеркнул, что вспышка может произойти раньше, и призвал вакцинироваться от коронавируса.

"От ответственного поведения каждого из нас зависит то, насколько быстро мы будем заходить в желтую, оранжевую или красную зону. Базовые профилактические вещи, которые касались коронавирусной инфекции, так же эффективно действуют и против "Дельта"- штамма. Это избегание мест массового скопления, использование антисептиков, обработка рук, этикет чихания и прочее", - добавил главный санврач.

По его словам, вспышки дельты чаще всего происходят в организованных коллективах, поэтому их нужно вакцинировать в первую очередь.

Напомним, что во время осеннего пика в 2020 году суточное количество случаев COVID-19 в Украине достигало 15-16 тысяч, а во время весеннего в 2021 году - 19-20 тысяч.

Сейчас этот показатель меньше 1500 случаев в сутки.

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