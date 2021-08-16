В Афганистане остаются 50 украинцев, - МИД

Дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться.

В Афганистане остаются 50 украинцев, - МИД
Фото: EPA|/UPG

В Афганистане находятся около 50 граждан Украины. Дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

"По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми сейчас установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам спикера, параллельно прорабатывают возможные пути безопасной эвакуации, в частности, с использованием возможностей иностранных партнеров.

"Держим ситуацию на особом контроле", - заверил он.

Николенко также напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.

"В настоящее время сразу два украинских диппредставительства - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам", - пояснил он.

Напомним, вчера "Талибан" зашел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Президент Афганистана уехал из страны. Государства массово эвакуируют своих граждан. Украина вывезла самолетом 79 человек, являющихся гражданами пяти стран.

Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больницеОдин из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Блок рекламы


Похожие новости
США разместили в Афганистане еще тысячу военных для эвакуации дипломатов и афганцев-союзниковСША разместили в Афганистане еще тысячу военных для эвакуации дипломатов и афганцев-союзников
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Талибы захватили столицы уже девяти провинций в Афганистане (обновлено)Талибы захватили столицы уже девяти провинций в Афганистане (обновлено)
Талибы захватили столицы уже семи провинций в АфганистанеТалибы захватили столицы уже семи провинций в Афганистане
За время независимости родилось более 13,5 млн украинцев, - МинюстЗа время независимости родилось более 13,5 млн украинцев, - Минюст
В колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений СотниковВ колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников
Венгрия отменила ограничения на въезд украинцевВенгрия отменила ограничения на въезд украинцев
В Афганистане убили главу радио и похитили журналистаВ Афганистане убили главу радио и похитили журналиста
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Молдова направила Украине запрос на допрос Чауса и еще 12 украинцев, - СМИМолдова направила Украине запрос на допрос Чауса и еще 12 украинцев, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости