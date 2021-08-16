В Афганистане остаются 50 украинцев, - МИД

Дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться.

В Афганистане находятся около 50 граждан Украины. Дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

"По информации МИД , в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми сейчас установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам спикера, параллельно прорабатывают возможные пути безопасной эвакуации, в частности, с использованием возможностей иностранных партнеров.

"Держим ситуацию на особом контроле", - заверил он.

Николенко также напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.

"В настоящее время сразу два украинских диппредставительства - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам", - пояснил он.

Напомним, вчера "Талибан" зашел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Президент Афганистана уехал из страны. Государства массово эвакуируют своих граждан. Украина вывезла самолетом 79 человек, являющихся гражданами пяти стран.

Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения.