Начальнику киевского КП сообщено о подозрении в растрате средств, выделенных на ремонт подземных переходов

Правоохранители выяснили, что работы были выполнены лишь частично, а некоторые - вообще не проводились.

?Начальнику киевского КП сообщено о подозрении в растрате средств, выделенных на ремонт подземных переходов
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева сообщила о подозрении начальнику коммунального предприятия ГЭУ Деснянского района в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением, совершенного повторно, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 191 Уголовного кодекса.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2020 года начальник КП заключил договоры на проведение ремонта двух подземных пешеходных переходов, расположенных возле станции метро "Черниговская", а также на пересечении улицы Братиславская и проспекта Лесной.

Общая стоимость ремонтных работ, согласно условиям договоров, составляла 1,5 млн гривен.

Правоохранители выяснили, что работы были выполнены лишь частично, а отдельные работы, предусмотренные договорами, вообще не проводились.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Также выяснилось, что одна из подрядных организаций, привлеченных к проведению ремонтных работ, имеет признаки фиктивности, поскольку лицо, указанное в качестве директора в ее регистрационных и уставных документах, а также в договорах и актах выполненных работ, подписанных с КП ГЭУ, фактически не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности общества", - отметили в прокуратуре.

Несмотря на то, что ремонтные работы были проведены некачественно и не в полном объеме, начальник КП все равно подписал акты приемки выполненных строительных работ и дал указание соответствующим подразделениям на перечисление бюджетных средств.

"Таким образом, начальником КП ГЭУ Деснянского района была совершена растрата бюджетных средств в сумме 260 тыс. грн, чем был причинен материальный ущерб территориальной общине города Киева на указанную сумму. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности", - сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, сегодня также прокуратура провела обыски в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной государственной администрации в деле о хищении средств, выделенных на закупку школьной мебели.

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