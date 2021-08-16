Ляшко: вакцинация во время праздников не должна останавливаться
"Центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ, должны работать".
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса не должна останавливаться из-за праздников.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
С 21 по 24 августа в Украине будет четыре выходных в связи с празднованием 30-й годовщины Дня независимости.
Городские власти Киева уже объявили, что в связи с этим 23 и 24 августа центр массовой вакцинации в МВЦ и прививочные пункты не будут работать. Киевлянам предложили приходить на прививку уже после праздников - с 25 августа.
Однако Ляшко заявил, что люди должны иметь доступ к вакцинам даже во время праздников.
Сейчас инфраструктура вакцинации насчитывает более 3 тыс. пунктов прививки, почти 400 центров массовой вакцинации и тысячу мобильных бригад. За неделю нужно определиться, какие опции их работы уместны в течение празднования 30 годовщины независимости Украины.
"Пунктам с низким потоком, возможно, действительно, следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить, но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать", - заявил он.
Ляшко также предложил подумать о выезде мобильных бригад на площади в центрах городов и проведении вакцинации под открытым небом.
Напомним, что с начала прививочной кампании в Украине провели 7,46 млн прививок. Первую дозу получили более 11% населения, обе - примерно 6,5% населения.