Ляшко: вакцинация во время праздников не должна останавливаться

"Центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ, должны работать".

Ляшко: вакцинация во время праздников не должна останавливаться
Фото: kievcity.gov.ua

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса не должна останавливаться из-за праздников.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

С 21 по 24 августа в Украине будет четыре выходных в связи с празднованием 30-й годовщины Дня независимости.

Городские власти Киева уже объявили, что в связи с этим 23 и 24 августа центр массовой вакцинации в МВЦ и прививочные пункты не будут работать. Киевлянам предложили приходить на прививку уже после праздников - с 25 августа.

Однако Ляшко заявил, что люди должны иметь доступ к вакцинам даже во время праздников.

Сейчас инфраструктура вакцинации насчитывает более 3 тыс. пунктов прививки, почти 400 центров массовой вакцинации и тысячу мобильных бригад. За неделю нужно определиться, какие опции их работы уместны в течение празднования 30 годовщины независимости Украины.

"Пунктам с низким потоком, возможно, действительно, следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить, но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать", - заявил он.

Ляшко также предложил подумать о выезде мобильных бригад на площади в центрах городов и проведении вакцинации под открытым небом.

Напомним, что с начала прививочной кампании в Украине провели 7,46 млн прививок. Первую дозу получили более 11% населения, обе - примерно 6,5% населения.

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