Задержанный Нацполицией гендиректор ремонтного предприятия Запорожья пытался дать взятку сотруднику Интерпайпа

Управление защиты интересов общества и государства ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры города Днепр в начале августа 2021 года задержали генерального директора одного из ремонтных предприятий Запорожья при передаче взятки в размере 250 тыс. грн.



Согласно сообщению Нацполиции в Днепропетровской области, топ-менеджер запорожского завода пытался коррумпировать руководителя одного из промышленных предприятий Днепра за предоставление преимущества по капитальному ремонту локомотивов и лоббирование интересов одного из ремонтных предприятий Запорожье. Дачу взятки планировалось осуществить при подписании акта приема-передачи отремонтированных локомотивов.



Спецоперацию по задержанию чиновника правоохранители успешно провели благодаря содействию сотрудников службы экономической безопасности украинской промышленной компании "Интерпайп".



Как сообщили в пресс-службе компании, в июле недобросовестный подрядчик обратился к сотруднику "Интерпайпа" с неоднозначным предложением: обеспечить запорожскому предприятию подписание допсоглашения на увеличение объемов ремонтных работ на сумму 6 429 764 гривен, которые основным договором не предусматривались.



"Сотрудник "Интерпайпа" при первых подозрительных разговорах подрядчика обратился в Службу экономической безопасности. Специалисты СЭБ оперативно отреагировали и организовали три подконтрольные встречи с подрядчиком, на которых, задокументировали факт подкупа", - отметили в пресс-службе.



"В нашей компании работает строгая политика по борьбе со взяточничеством и коррупцией. И мы ожидаем ее соблюдения как от сотрудников, так и от деловых партнеров. Случай с запорожским подрядчиком один из самых показательных за последнее время. Благодаря своевременному сигналу, поступившему от нашего сотрудника службе экономической безопасности, удалось быстро собрать неопровержимые доказательства подкупа и не откладывая передать дело в правоохранительные органы. Партнеры должны понимать, что за недобросовестное отношение рано или поздно придется дорого заплатить, как штрафами, так и лишением свободы", - приводит пресс-служба слова Андрея Лихоманова, директора по экономической безопасности "Интерпайпа".

