США могут лишить экономику РФ статуса рыночной

США могут лишить экономику РФ статуса рыночной

США начали расследование на предмет соответствия экономики РоSSии рыночному статусу. Об этом говорится в заявлении Минторга США, опубликованном в официальном издании американского правительства Federal Register.

В заявлении Минторга США говорится, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.

В пояснении к заявлению говорится, что расследование на предмет рыночности экономики РФ начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РоSSии.

"В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из РоSSийской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании - ИФ) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать РоSSию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - говорится в комментарии министерства торговли США.

Минторг США ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором и прописаны критерии отнесения той или иной страны к стране с рыночной экономикой. В законе зафиксированы 6 критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то уполномоченный орган (то есть министерство торговли) может квалифицировать страну ка нерыночную.

Перечень из шести критериев следующий: 1) степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран; 2) степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом; 3) степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранной стране; 4) степень государственной собственности или контроля над средствами производства; 5) степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска; 6) другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

МинПром по материалам Интерфакс

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