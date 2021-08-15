Гражданин РФ пытался тайно ввезти в Украину роSSийские книги

Водитель грузовика пытался выдать литературу за инструменты, спрятав пакеты в тягаче под капотом и на крыше спойлера.

Украинские пограничники в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговщине задержали гражданина РоSSии, который пытался тайно ввезти в Украину партию роSSийских книг.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что водитель грузовика пытался выдать литературу за инструменты, спрятав пакеты в тягаче под капотом и на крыше спойлера.

"Общая обзорная группа в составе пограничников и таможенников обнаружила товар роSSийского производства. В общей сложности россиянин спрятал в автомобиле "Скания" более 400 экземпляров роSSийской прессы и художественной литературы", - говорится в сообщении.

Печатная продукция и грузовик изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие документы. Кроме того, устанавливается, носит ли обнаруженная печатная продукция пропагандистский характер.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Ранее в августе на Прикарпатье задержали самолет типа Ан-2, нарушивший границу. После приземления самолета пограничники задержали четырех контрабандистов.