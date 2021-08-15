Авиация ГСЧС Украины вернулась из Турции

Работали самолеты вблизи провинций Анталия и Испарта.

Авиация ГСЧС Украины вернулась из Турции
Ан-32П
Фото: Википедия

Авиаторы ГСЧС Украины вернулись из Турции, где они оказывали помощь в тушении масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что два самолета АН-32П совершили посадку на аэродроме Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины в г. Нежин.

По информации спасателей, всего с начала работ в Турции было осуществлено 124 сброса воды (992 т) на очаги пожаров. Работали самолеты вблизи провинций Анталия и Испарта.

30 июля Україна направила на помощь Турции два пожарных самолета Ан-32П из состава авиации ГСЧС Украины. Позже к ним присоединились четыре геликоптера Ми-8 МТВ-1. Таким образом Украина сделала один из крупнейших вкладов по количеству предоставленных воздушных судов для пожаротушения.

В общей сложности для помощи в борьбе с этим природным бедствием в Турцию шесть стран мира отправили 18 воздушных судов.

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