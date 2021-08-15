Германия отправляет в Кабул самолеты для эвакуации своих граждан

Самолеты из Кабула полетят в столицу Узбекистана Ташкент. Оттуда людей будут доставлять в Германию на борту чартерных самолетов.

Германия в воскресенье закрыла свое посольство в Кабуле и готовится отправить военно-транспортные самолеты в Афганистан, чтобы эвакуировать как можно больше немцев и местных афганских помощников после входа представителей Талибана в столицу Афганистана.

Об этом заявил журналистам в воскресенье министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.

"Мы делаем все, чтобы наши граждане и наш бывший местный персонал выехали из Афганистана в ближайшие дни", - сказал Маас.

Сотрудники немецкого посольства уже переведены в военную часть аэропорта Кабула, сказал Маас. Основной персонал останется там в ближайшие дни, чтобы помочь в дальнейшей эвакуации, добавил он.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что военные самолеты покинут немецкую авиабазу Вунсторф ночью и утром в понедельник, чтобы идти в Кабул.

Маас сообщил, что самолеты из Кабула полетят в соседнюю с Афганистаном страну. По словам собеседника Reuters, знакомого с этим вопросом, два самолета доставят эвакуированных в столицу Узбекистана Ташкент. Оттуда людей будут доставлять в Германию на борту гражданских чартерных самолетов, сказал он.

Министерство иностранных дел Германии сообщило в пятницу, что в Афганистане осталось около 100 немцев, кроме должностных лиц, которые там еще работают. В воскресенье еще было неясно, сколько местных помощников будут эвакуированы.

Источник в правительстве Германии рассказал, что речь идет о минимум 1000 бывших афганских сотрудников, включая членов их семей. Однако это лишь приблизительная оценка.