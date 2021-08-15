Германия отправляет в Кабул самолеты для эвакуации своих граждан

Самолеты из Кабула полетят в столицу Узбекистана Ташкент. Оттуда людей будут доставлять в Германию на борту чартерных самолетов.

Германия отправляет в Кабул самолеты для эвакуации своих граждан
Фото: www.nytimes.com

Германия в воскресенье закрыла свое посольство в Кабуле и готовится отправить военно-транспортные самолеты в Афганистан, чтобы эвакуировать как можно больше немцев и местных афганских помощников после входа представителей Талибана в столицу Афганистана.

Об этом заявил журналистам в воскресенье министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.

"Мы делаем все, чтобы наши граждане и наш бывший местный персонал выехали из Афганистана в ближайшие дни", - сказал Маас.

Сотрудники немецкого посольства уже переведены в военную часть аэропорта Кабула, сказал Маас. Основной персонал останется там в ближайшие дни, чтобы помочь в дальнейшей эвакуации, добавил он.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что военные самолеты покинут немецкую авиабазу Вунсторф ночью и утром в понедельник, чтобы идти в Кабул.

Маас сообщил, что самолеты из Кабула полетят в соседнюю с Афганистаном страну. По словам собеседника Reuters, знакомого с этим вопросом, два самолета доставят эвакуированных в столицу Узбекистана Ташкент. Оттуда людей будут доставлять в Германию на борту гражданских чартерных самолетов, сказал он.

Министерство иностранных дел Германии сообщило в пятницу, что в Афганистане осталось около 100 немцев, кроме должностных лиц, которые там еще работают. В воскресенье еще было неясно, сколько местных помощников будут эвакуированы.

Источник в правительстве Германии рассказал, что речь идет о минимум 1000 бывших афганских сотрудников, включая членов их семей. Однако это лишь приблизительная оценка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больницеОдин из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформыГреция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформы
Блок рекламы


Похожие новости
США разместили в Афганистане еще тысячу военных для эвакуации дипломатов и афганцев-союзниковСША разместили в Афганистане еще тысячу военных для эвакуации дипломатов и афганцев-союзников
"Талибан" вошел в Кабул, ожидается мирная передача власти"Талибан" вошел в Кабул, ожидается мирная передача власти
Талибы захватили ключевой город на востоке Афганистана и начали наступление на КабулТалибы захватили ключевой город на востоке Афганистана и начали наступление на Кабул
На Донбассе русский наемник навеселе расстрелял трех боевиков и четырех гражданских, - ГУР МОНа Донбассе русский наемник навеселе расстрелял трех боевиков и четырех гражданских, - ГУР МО
МИД рекомендует гражданам Украины немедленно покинуть территорию АфганистанаМИД рекомендует гражданам Украины немедленно покинуть территорию Афганистана
США и Великобритания рекомендуют своим гражданам немедленно лететь из АфганистанаСША и Великобритания рекомендуют своим гражданам немедленно лететь из Афганистана
Оккупанты с запрещенного оружия обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи ГалициновкиОккупанты с запрещенного оружия обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Галициновки
Лукашенко подписал указ, который позволит лишать белорусов гражданства за участие в протестахЛукашенко подписал указ, который позволит лишать белорусов гражданства за участие в протестах
ЕС призвал Украину прекратить выдавать гражданам несколько загранпаспортовЕС призвал Украину прекратить выдавать гражданам несколько загранпаспортов
Швейцария сняла ограничения на въезд для граждан Украины, - МИДШвейцария сняла ограничения на въезд для граждан Украины, - МИД
Последние новости
Подгружаем последние новости