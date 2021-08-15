Двум мужчинам, которые избили журналиста "Букв", сообщили о подозрении

Нападающими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. За содеянное им грозит до пяти лет заключения.

Двум мужчинам, которые избили журналиста "Букв", сообщили о подозрении

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении двум лицам, которые избили журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного после акции националистов на Банковой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Александра Кужельного избили в субботу после протеста представителей столичной организации партии "Национальный корпус". Несколько человек догнали его и начали в агрессивной форме требовать удалить сделанные им фотографии.

З'явилося відео нападу на кореспондента #Букв pic.twitter.com/DwaJsQgfdU

— Букви (@Bykvu) August 14, 2021

По факту избиения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает полиция, нападающими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. За содеянное им грозит до пяти лет заключения.

Также сотрудники полиции устанавливают роль других участников в содеянном правонарушении. В полиции отметили, что извинения за совершение преступления не освобождают правонарушителей от ответственности.

"Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения", - отметили в полиции.

Напомним, в субботу, 14 августа, "Национальный корпус" собирался устроить акцию протеста у Офиса президента в знак протеста против задержания нескольких представителей партии за рэкет. "Нацкорпус" расценивает это дело как репрессии против патриотов.

На Банковую пришли несколько сотен человек, которых полиция отказалась пропустить на площадь к Офису президента без осмотра. В ответ националисты начали бросаться камнями, палками, дымовыми шашками. Был применен слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал привлечь к уголовной ответственности представителей Нацкорпуса, которые травмировали 8-х сотрудников полиции во время драки на Банковой. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Также пострадал митингующий и нацгвардейцы.

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