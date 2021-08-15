Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мэра Кривого Рога

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мэра Кривого Рога
Фото: nikvesti.com

Национальная полиция начала уголовное производство по факту смерти Криворожского городского головы Константина Павлова.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского головы. Начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

На месте происшествия, как отмечается, находятся руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.

По информации полиции, сообщение об инциденте правоохранители получили сегодня около 16 часов.

"По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома. На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства", - отмечается в сообщении.

Как сообщает портал 0654.ua, дом мэра огражден пестрой лентой, работают правоохранители.

"По предварительной версии, произошло самоубийство. Сейчас выясняются обстоятельства", -сказано в сообщении.

Напомним, сегодня в селе Вольное под Кривым Рогом на пороге собственного дома нашли застреленным городского голову Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил знакомый погибшего. Мужчина лежал в луже крови, рядом с ним лежало огнестрельное оружие.

Павлов в феврале победил на выборах городского головы Кривого Рога, он был кандидатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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