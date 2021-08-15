Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мэра Кривого Рога
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Национальная полиция начала уголовное производство по факту смерти Криворожского городского головы Константина Павлова.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского головы. Начато уголовное производство", - говорится в сообщении.
На месте происшествия, как отмечается, находятся руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.
По информации полиции, сообщение об инциденте правоохранители получили сегодня около 16 часов.
"По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома. На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства", - отмечается в сообщении.
Как сообщает портал 0654.ua, дом мэра огражден пестрой лентой, работают правоохранители.
"По предварительной версии, произошло самоубийство. Сейчас выясняются обстоятельства", -сказано в сообщении.
Напомним, сегодня в селе Вольное под Кривым Рогом на пороге собственного дома нашли застреленным городского голову Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил знакомый погибшего. Мужчина лежал в луже крови, рядом с ним лежало огнестрельное оружие.
Павлов в феврале победил на выборах городского головы Кривого Рога, он был кандидатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".