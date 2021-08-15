Президент Афганистана покинул страну - СМИ

По информации журналистов, он вылетел в Таджикистан.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальных лиц Афганистана.

Отмечается, что это произошло, когда Талибан подошел к окраинам Кабула. Сообщается также, что территорию страны покинул вице-президент Амрулла Салех.

Информацию об отставке Гани подтверждает также портал “Азия плюс” со ссылкой на чиновника в правительстве президента Афганистана Саджада Нуристане. По информации ресурса, Гане в сопровождении своего советника по национальной безопасности Хамдулла Мухиба и главы администрации Фазла Махмуда Фазли вылетел в Таджикистан .

В дальнейшем, как отмечается, Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока неизвестно.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, "Талибан" вошел в предместье Кабула – столицы Афганистана. Ожидается мирная передача власти.

В тот же день утром талибы захватили без сопротивления Джелалабад – ключевой город на востоке Афганистана.

14 августа "Талибан" захватил город Мазари-Шариф, четвертый по величине населенный пункт Афганистана.

Накануне талибы взяли под контроль город Пули-Алам, что в 50-60 километрах к югу от Кабула, а за день до того - второй по величине город Афганистана Кандагар и третий - Герат.

Военная операция исламистов позволила им взять под контроль значительную часть северного, западного и южного Афганистана. Все это происходит менее чем за три недели до того, как Соединенные Штаты Америки собираются вывести из страны свои последние войска.

В ожидании возможного падения Кабула западные государства закрывают и эвакуируют свои посольства.