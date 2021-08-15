Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме, - СМИ

Фото: one.kr.ua

В селе Вольное под Кривым Рогом нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом пишет one.kr.ua.

“15 августа в селе Вольное, что под Кривым Рогом, нашли тело мужчины в луже крови, а рядом - ружье. Из личных источников "Первому городскому" стало известно, что умерший - мэр Константин Павлов", - говорится в сообщении.

Труп мужчины нашел знакомый погибшего на пороге веранды дома на улице Украинской. Мужчина лежал в луже крови, рядом находилось ружье.

Фото: one.kr.ua

Фото: one.kr.ua

Фото: one.kr.ua

Напомним, Павлов победил в феврале на выборах городского головы Кривого Рога, он был кандидатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".