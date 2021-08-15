Канада официально подтвердила участие в саммите Крымской платформы

Страну будет представлять спикер Сената.

Канада официально подтвердила участие в саммите Крымской платформы
Фото: Travelcalendar

Канада официально подтвердила участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве в августе.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Страну будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри.

Из-за вероятного проведения в Канаде досрочных парламентских выборов в сентябре, присутствие высокопоставленных канадских политиков на саммите Крымской платформы было под вопросом.

Так, в Канаде на период избирательной кампании действует запрет на участие политиков, баллотирующихся, в международных мероприятиях. Но поскольку членов канадского Сената не избирают народным голосованием, а назначают на должность решением премьер-министра, на сенаторов это ограничение не распространяется.

После роспуска парламента и до формирования нового правительства спикер Сената - высшая политическая должность в стране.

Напомним, общее количество участников учредительного саммита Крымской платформы выросло до 42.

На саммите 23 августа примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите. В документе изложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больницеОдин из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
РоSSийские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
ГАСИ подтвердила готовность к эксплуатации первой очереди нового ядерного хранилища в Чернобыльской зонеГАСИ подтвердила готовность к эксплуатации первой очереди нового ядерного хранилища в Чернобыльской зоне
В параде ко Дню Независимости примут участие военные из Чехии, Польши и СловакииВ параде ко Дню Независимости примут участие военные из Чехии, Польши и Словакии
Количество участников саммита Крымской платформы возросло до 40Количество участников саммита Крымской платформы возросло до 40
Президент Польши Анджей Дуда примет участие в Крымской платформеПрезидент Польши Анджей Дуда примет участие в Крымской платформе
Президент Польши Дуда примет участие в Крымской платформеПрезидент Польши Дуда примет участие в Крымской платформе
В оккупированном Симферополе обрушилась стена Крымской филармонииВ оккупированном Симферополе обрушилась стена Крымской филармонии
Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформыГреция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформы
Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформыЕще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы
Участие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - КулебаУчастие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - Кулеба
Канада объявила о новых санкциях в отношении БеларусиКанада объявила о новых санкциях в отношении Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости