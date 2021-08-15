Канада официально подтвердила участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве в августе.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Страну будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри.

Из-за вероятного проведения в Канаде досрочных парламентских выборов в сентябре, присутствие высокопоставленных канадских политиков на саммите Крымской платформы было под вопросом.

Так, в Канаде на период избирательной кампании действует запрет на участие политиков, баллотирующихся, в международных мероприятиях. Но поскольку членов канадского Сената не избирают народным голосованием, а назначают на должность решением премьер-министра, на сенаторов это ограничение не распространяется.

После роспуска парламента и до формирования нового правительства спикер Сената - высшая политическая должность в стране.

Напомним, общее количество участников учредительного саммита Крымской платформы выросло до 42.

На саммите 23 августа примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите. В документе изложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.