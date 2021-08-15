Президент Афганистана подаст в отставку, продолжаются переговоры

Главой переходного правительства должны назначить экс-руководителя МВД Афганистана Али Ахмада Джалали.

Президент Афганистана подаст в отставку, продолжаются переговоры
Ашраф Гани
Фото: ЕРА/UPG

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы должен будет покинуть свой пост.

Об этом сообщает timesofindia.indiatimes.com.

Известно, что делегация талибов находится в президентском дворце в Кабуле, где продолжаются переговоры с афганскими властями. Посредником в этом процессе является председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

Речь идет о переговорщиках представительства талибов в Дохе (Катар): они курировали контакты из афганского политического урегулирования, пишет interfax.com.ua. В частности, в делегацию вошел Анас Хаккани - брат одного из руководителей движения "Талибан" - Сираджуддина Хаккани.

Пресс-секретарь политического офиса талибов в Катаре Мухаммал Наим опроверг информацию о приезде в Кабул заместителя лидера движения "Талибан", муллы Барадара Ахундов.

Ожидается, что главой переходного правительства будет назначен бывший глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали.

Известно также, что делегация правительства Афганистана отправилась в Катар для встречи с представителями Талибана.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больницеОдин из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
РоSSийские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Талибы захватили ключевой город на востоке Афганистана и начали наступление на КабулТалибы захватили ключевой город на востоке Афганистана и начали наступление на Кабул
Штат Представительства президента Украины в Крыму увеличилиШтат Представительства президента Украины в Крыму увеличили
Президент Польши Анджей Дуда примет участие в Крымской платформеПрезидент Польши Анджей Дуда примет участие в Крымской платформе
"Талибан" захватил второй и третий по численности города Афганистана"Талибан" захватил второй и третий по численности города Афганистана
МИД рекомендует гражданам Украины немедленно покинуть территорию АфганистанаМИД рекомендует гражданам Украины немедленно покинуть территорию Афганистана
Президент Польши Дуда примет участие в Крымской платформеПрезидент Польши Дуда примет участие в Крымской платформе
В Беларуси задержали экс-кандидата в президентыВ Беларуси задержали экс-кандидата в президенты
Нацполиция разоблачила злоупотребления в Государственной продовольственно-зерновой корпорации, продолжаются обыскиНацполиция разоблачила злоупотребления в Государственной продовольственно-зерновой корпорации, продолжаются обыски
Лукашенко посоветовал Зеленскому пойти на прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР"Лукашенко посоветовал Зеленскому пойти на прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР"
Руководитель "Укрзализныци" Юрик уходит в отставкуРуководитель "Укрзализныци" Юрик уходит в отставку
Последние новости
Подгружаем последние новости