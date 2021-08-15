Президент Афганистана подаст в отставку, продолжаются переговоры

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы должен будет покинуть свой пост.

Об этом сообщает timesofindia.indiatimes.com.

Известно, что делегация талибов находится в президентском дворце в Кабуле, где продолжаются переговоры с афганскими властями. Посредником в этом процессе является председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

Речь идет о переговорщиках представительства талибов в Дохе (Катар): они курировали контакты из афганского политического урегулирования, пишет interfax.com.ua. В частности, в делегацию вошел Анас Хаккани - брат одного из руководителей движения "Талибан" - Сираджуддина Хаккани.

Пресс-секретарь политического офиса талибов в Катаре Мухаммал Наим опроверг информацию о приезде в Кабул заместителя лидера движения "Талибан", муллы Барадара Ахундов.

Ожидается, что главой переходного правительства будет назначен бывший глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали.

Известно также, что делегация правительства Афганистана отправилась в Катар для встречи с представителями Талибана.