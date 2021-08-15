СБУ допросит по делу о "Харьковских соглашениях" Хорошковского, Цушко и Литвина

Также на допрос вызвали экс-министра юстиции Лавриновича и действующих народных депутатов Украины.

СБУ допросит по делу о "Харьковских соглашениях" Хорошковского, Цушко и Литвина

СБУ вызвала на допрос в качестве свидетелей по делу о “Харьковских соглашениях” бывшего главу СБУ Валерия Хорошковского и бывшего министра внутренних дел Василия Цушко.

Соответствующие повестки размещены на сайте СБУ.

Также допросят экс-главу Верховной Рады Украины Владимира Литвина, его брата Михаила Литвина, бывшего министра юстиции Александра Лавриновича и действующих народных депутатов Украины.

Их вызвали на допрос в качестве свидетелей.

Хорошковский будет давать показания в понедельник, 16 августа, Литвин - 19 августа, а Цушко - 26 августа.

Напомним, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ. Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, которые голосовали за "харьковские соглашения".

12 марта СБУ начала расследовать подписание "Харьковских соглашений". 16 марта в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений", были проведены обыски.

Подозрение в госизмене по эпизоду этих соглашений объявили экс-премьеру Николаю Азарову.



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