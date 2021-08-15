США разместили в Афганистане еще тысячу военных для эвакуации дипломатов и афганцев-союзников

Президент США Джо Байден санкционировал размещение в Афганистане еще тысячи американских военнослужащих, увеличив их общее количество почти до 5000.

Об этом пишет apnews.com.

Военные должны обеспечить безопасную эвакуацию посольства США в Кабуле, а также персонала союзников.

Американцы также помогут в эвакуации афганцев, работавших с военными во время войны, длившейся почти два десятилетия.

Издание отмечает, что принятое в последний момент решение о повторном введении тысяч американских солдат в Афганистан говорит об "ужасном состоянии безопасности" в стране, поскольку талибы за считанные дни получили контроль над ключевыми частями страны.

"Талибан" управлял захваченными регионами до вытеснения боевиков силами США и коалиции после терактов 11 сентября 2001 года. Сейчас Байден установил 31 августа крайним сроком для полного вывода боевых сил - к 20-й годовщине терактов.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, "Талибан" вошел в пригород Кабула – столицы Афганистана. Ожидается мирная передача власти.

В тот же день утром "Талибан" захватил без сопротивления Джелалабад – ключевой город на востоке Афганистана.

14 августа "Талибан" захватил город Мазари-Шариф, четвертый по величине населенный пункт Афганистана.

Накануне талибы взяли под контроль город Пули-Алам, что за 50-60 километров к югу от Кабула, а за день до того - второй по величине город Афганистана Кандагар и третий - Герат.

Военная операция исламистов позволила им взять под контроль значительную часть северного, западного и южного Афганистана. Все это происходит менее, чем за три недели до того, как Соединенные Штаты Америки собираются вывести из страны свои последние войска.

В ожидании возможного падения Кабула западные государства закрывают и эвакуируют свои посольства.