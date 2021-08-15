"Талибан" вошел в Кабул, ожидается мирная передача власти

Талибы зашли в пригород афганской столицы.

Талибы после взятия Лашкаргаха
Фото: ЕРА/UPG

Радикальное исламистское движение "Талибан" вошел в пригород Кабула - столицы Афганистана.

Об этом пишет apnews.com.

Представители афганских властей рассказали, что талибы находятся в трех районах столицы - Калакане, Карабаге и Пагмане.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что город не подвергается нападению и с боевиками договорились о мирной передаче власти. Он уверяет, что жители Кабула будут в безопасности.

"Безопасность Кабула" - это ответственность сил безопасности", - сказал он.

Напомним, 15 августа с утра "Талибан" захватил без сопротивления Джелалабад – ключевой город на востоке Афганистана.

14 августа "Талибан" захватил город Мазари-Шариф, четвертый по величине населенный пункт Афганистана.

Накануне талибы взяли под контроль город Пули-Алам, что за 50-60 километров к югу от Кабула, а за день до того - второй по величине город Афганистана Кандагар и третий - Герат.

Военная операция исламистов позволила им взять под контроль значительную часть северного, западного и южного Афганистана. Все это происходит менее, чем за три недели до того, как Соединенные Штаты Америки собираются вывести из страны свои последние войска.

В ожидании возможного падения Кабула западные государства закрывают и эвакуируют свои посольства.

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