Во время акции на Банковой пострадал телеоператор

Ему оказали помощь медики патрульной полиции.

Во время акции на Банковой пострадал телеоператор
Фото: Макс Требухов

В Киеве в результате столкновений во время вчерашнего протеста "Национального корпуса" и других националистических сил от слезоточивого газа пострадал телеоператор одного из каналов.

Об этом в соцсети Facebook написал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Ему оказали помощь медики патрульной полиции.

"Медики подразделения ТОР Патрульная полиция Киева оказали помощь видеооператору телеканала 1 + 1, который пострадал от слезоточивого газа во время спровоцированных правонарушений участниками акции на Банковой под ОПУ", - написал Шевченко.

Напомним, в субботу, 14 августа, "Национальный корпус" собирался устроить акцию протеста возле Офиса президента в знак протеста против задержания нескольких представителей партии за рэкет. "Нацкорпус" расценивает это дело как репрессии против патриотов.

На Банковую пришли несколько сотен человек, которых полиция отказалась пропустить на площадь в Офис президента без осмотра. В ответ националисты начали бросаться камнями, палками, дымовыми шашками. Был применен слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал привлечь к уголовной ответственности представителей Нацкорпуса, которые нанесли травмы 8-ым работникам полиции во время драки на Банковой. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Также пострадал митингующий и нацгвардийцы.

Кроме того, после акции побили журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного. Расследование инцидента ведется.

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